O presidente do Parnahyba Sport Clube, Batista Filho, está próximo de deixar o cargo mais alto do time. O gestor afirmou que até dezembro pretende“deixar a casa em ordem” para quem for assumir a equipe para próxima temporada. Segundo Batista, a meta é ter recursos para fazer do Tubarão um time competitivo, visando o Campeonato Piauiense em 2020, que está previsto para começar no dia 19 de janeiro.



“A minha grande preocupação é deixar a casa em ordem, organizada para quem assumir ter condições de fazer uma equipe competitiva. Esse é o meu principal desafio de até dezembro”, conta.

Para a sucessão do cargo, Batista disse que iniciou conversas com Casé Neves, empresário e membro do atual Conselho Deliberativo do Tubarão, e ressaltou que não tem interesse de permanecer no cargo.

Batista Filho está próximo de deixar a presidência do Parnahyba. Foto: Elias Fontenele

“O nome do Casé Neves foi indicado por nós. Eu estou tentando convencê-lo para que ele possa assumir porque eu, na realidade, não quero continuar de forma alguma no Parnahyba. E ele é um nome que tenho conversado quase que diariamente e esperamos que ele possa dar seguimento a esse trabalho”, disse.

O presidente classificou a situação atual do clube como difícil e espera que o time volte a contar com o apoio do poder público municipal.

“É muito difícil, complicada. Eu tenho certeza que vamos ter a capacidade de poder organizar essa casa e deixar em condições de participar do campeonato e, quem sabe, em pé de igualdade com as demais equipes. E quem saber também ter a possibilidade de o município poder ajudar para que a equipe possa voltar a sonhar em conquistar títulos”, finalizou.

O Campeonato Piauiense terá oito equipes e está previsto para iniciar no dia 19 de janeiro. A tabela de jogos da competição deverá ser divulgada pela Federação de Futebol do Piauí (FFP) nos próximos dias. O campeão estadual garante vaga na Copa do Nordeste, Série D do Brasileiro e Copa do Brasil em 2021.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia