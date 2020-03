A situação do Piauí na tabela do Estadual preocupa, e cabe aos jogadores que fazem parte do elenco cumprir a missão de manter o Enxuga-Rato na elite do futebol piauiense. Atualmente, o time é o sétimo colocado na tabela, com cinco pontos. O time teve uma folga na tabela e só volta a campo no sábado (14), quando encara nada mais nada menos que o líder do campeonato, o Altos, às 18h, no Lindolfo.

“Sabemos que será um confronto muito difícil, mas estou preparando os meninos para isso. Ninguém queria estar nessa situação de luta contra o rebaixamento, mas o Piauí é um grande time e iremos conseguir fazer isso”, disse o técnico Kennedy Gomes.

Ao longo das últimas semanas o time que não vive boa fase perdeu jogadores. O atacante Matheus Guedes e o zagueiro Luan pediram dispensa por conta de outras propostas. O volante Alexandro é dúvida por conta de uma gripe e Zezinho recebeu pancada forte no treino e acabou saindo do treino da última quarta-feira.





Pratas da casa devem ser solução do Piauí no Estadual. Foto: Jaílson Soares

Apesar de todas essas dificuldades, o discurso dos atletas passa por consciência e responsabilidade para conseguir as vitórias de agora em diante. “O professor (Kennedy) vem conversando muito com a gente é sabemos desse peso. Enfrentamos eles na competição e fizemos um jogo de igual por igual e o objetivo é manter esse bom nível e tirar o Piauí dessa situação incômoda”, frisou o zagueiro Denilson.

No primeiro encontro da temporada, Altos e Piauí fizeram um jogo emocionante. O PEC chegou a estar à frente no placar, mas cedeu o empate e depois a virada, com direito a pênalti desperdiçado. “Aquele jogo serviu para que a gente notasse que faltou maturidade em campo, saber aproveitar e perceber quando estamos bem no jogo”, acrescentou o defensor.

O jogo entre Piauí e Altos acontece neste sábado (14), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Pamella Maranhão