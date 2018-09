Falta pouco para Luis Fabiano "voltar para casa" e enfim ser oficializado como reforço da Ponte Preta. No clube desde abril se recuperando de uma lesão no joelho direito, o atacante de 37 anos já tem acordo encaminhado e deve assinar contrato nos próximos dias.

Segundo apurou a reportagem, Luis Fabiano terá um contrato de risco com a Ponte, que redigiu o documento na tarde desta terça (4) e encaminhará ao atacante para a assinatura. Caso ele concorde com todos os termos, o vínculo até dezembro será oficializado ainda esta quarta (5).

Oficialmente, a Ponte Preta ainda trata o acordo com cautela e só oficializará a contratação do atacante até o fim da Série B quando o contrato estiver assinado.

"A Associação Atlética Ponte Preta informa que as negociações com o atacante Luís Fabiano estão em curso, ou seja, no momento não estão conclusas. Assim sendo, a Ponte só se manifestará quando o negócio estiver efetivado", comunicou.



Ponte Preta propõe contrato de risco e encaminha acerto com Luis Fabiano (Foto: Reprodução/Instagram)



O atacante não entra em campo desde novembro de 2017, pelo Vasco, e vem fazendo um trabalho forte de recuperação na Ponte Preta desde abril deste ano. O departamento médico alvinegro ainda não tem definida uma data para a volta do atacante aos gramados, porém, o clube agilizou a assinatura do contrato por conta do prazo limite de inscrições para a Série B -próxima segunda-feira (10).

Luis Fabiano ganhou projeção nacional com a camisa da Ponte Preta, ainda no final da década de 1990. O centroavante saiu de Campinas para defender o Rennes, da França, onde atuou por um ano.

O jogador retornou ao Brasil em 2001, quando iniciou uma trajetória goleadora com a camisa do São Paulo. Foram duas passagens (352 jogos) e 212 gols marcados, número que o torna o terceiro maior artilheiro da história do clube tricolor.

Luis Fabiano ainda atuou com sucesso com a camisa do Sevilla (Espanha). Luis Fabiano também atuou por Porto (Portugal), Tianjin Quanjian (China) e Vasco da Gama, último time até o momento do goleador.

Folhapress