Polícia Militar promove passeio ciclístico em prol do Setembro Amarelo

Cerca de 600 ciclistas profissionais e amadores devem participar do “I Passeio Ciclístico CAIS/PMPI – Unidos Pela Vida”, organizado pela Polícia Militar do Piauí em parceira com Assistência Integral à Saúde da Policia Militar do Piauí. O evento acontece neste domingo (22), em Teresina e faz parte das atividades do Setembro Amarelo, mês de combate e prevenção ao suicídio.



O percurso do passeio contará com 12,7 km de extensão, saindo do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, na Avenida Higino Cunha, às 06h, e segue em direção ao Parque da Cidadania, no Centro, onde será realizado trabalhos de conscientização e shows culturais.

Tenente-coronel, Adriano Lucena, fala com a PM atua no combate ao suicídio no Piauí. Foto: Elias Fontelene.

O tenente-coronel da Polícia Militar, Adriano Lucena, em entrevista à FM O Dia, falou da preocupação da instituição com o combate ao suicídio na capital.

“O passeio é mais uma atividade para chamar a atenção das pessoas para o problema social que é o suicídio. A Polícia Militar faz essa contribuição à sociedade porque também faz parte do problema. Vamos discutir o problema, mostrar que importante debater o assunto em nossa cidade”, disse.

Tenente-coronel, Adriano Lucena, fala sobre "I Passeio Ciclístico Unidos Pela Vida". Foto: Elias Fontenele

Para participar do evento, os interessados podem se inscrever pela internet, através do site da PM do Piauí ou na sede do Comando Geral no dia do evento.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia