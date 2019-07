Polícia cumpre mandados de busca e apreensão na sede do Cruzeiro

A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados de busca e apreensão nas dependências do Cruzeiro Esporte Clube e nas residências de dirigentes e agentes ligados à cúpula da agremiação nesta terça-feira (9).

Os agentes foram à sede administrativa do clube, aos dois centros de treinamento (Toca da Raposa I e Toca da Raposa II), à sede da Máfia Azul (torcida organizada cruzeirense) e às sedes de empresas ligadas ao vice de futebol, Itair Machado e ao diretor-geral, Sergio Nonato dos Reis.

Também foram alvos dos mandados de busca e apreensão as residências do presidente do clube, Wagner Pires de Sá, de Machado e Nonato dos Reis, além das dos agentes Carlinhos Sabiá e Ângelo Pimentel e do empresário Cristiano Richard, responsável por emprestar R$ 2 milhões aos mineiros em março do ano passado.

Em 26 de maio de 2019, foi divulgado pelo programa Fantástico –e depois confirmado pelo jornal Folha de S.Paulo– que a polícia havia aberto investigação após denúncias de lavagem de dinheiro, falsidade de documentos e falsidade ideológica.



As autoridades investigam uma denúncia de que o clube cedeu percentuais de dez jovens –menores de 18 anos– das categorias de base para quitar uma dívida de quase R$ 2 milhões com um empresário. Além de ser considerado crime negociar o trabalho de um menor de idade, o repasse de direitos econômicos de atletas é proibido pela Fifa.

Em abril, o jornal Folha de S.Paulo noticiou que o Cruzeiro é o clube que mais acumulou débitos com a União, mesmo depois de o governo federal perdoar dívidas milionárias de entidades esportivas pelo Profut (Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro).

Em nota, a diretoria do Cruzeiro declarou apoiar as investigações e afirmou que entregou às autoridades toda a documentação solicitada para a apuração do caso.

"Lamentamos apenas que esse fato esteja acontecendo exatamente às vésperas de uma decisão importante na Copa do Brasil", disse o clube.

Na quinta-feira (11), a equipe enfrenta o Atlético-MG pelo jogo de ida das quartas de final da competição.

