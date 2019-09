Pituca sofre entorse e deixa Santos sob risco de situação inédita no ano

O volante Diego Pituca não foi a campo no treino desta terça-feira (17) no CT Rei Pelé, por se recuperar de um entorse no tornozelo esquerdo, sofrido na atividade do dia anterior, e se tornou dúvida para o próximo compromisso do Santos, diante do Grêmio, no sábado (21).

Desfalque contra o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, por cumprir suspensão, Pituca pode agora forçar uma situação inédita para o Santos na temporada: atuar duas vezes seguidas sem o camisa 21.

Intocável no time de Jorge Sampaoli, o volante é o jogador que mais atuou como titular na temporada, com 41 jogos. O atleta ficou fora de apenas cinco jogos no ano, sendo três deles cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Nunca o jogador ficou fora por duas partidas consecutivas.

Antes de perder o duelo contra o líder da competição, Pituca vinha em uma sequência de 12 jogos como titular, a maior de um jogador de linha na temporada, ao lado de Felipe Aguilar, Jorge e Eduardo Sasha, todos com o mesmo número. Sasha pode agora atingir a maior sequência no duelo com os gremistas.

Desde que perdeu Jean Lucas, vendido ao Lyon (FRA), Sampaoli não encontrou um atleta que possa substituir Pituca.

O argentino gosta de atuar com dois volantes que tenham poder de marcação e chegada ao ataque, por isso utilizava os dois atletas em sua formação titular. Sem o ex-jogador do Flamengo, o treinador vinha escalando Sánchez ao lado de Pituca, mas Evandro ganhou a posição nos últimos jogos.

O problema é que Evandro também é dúvida para a partida por causa de um edema muscular. Ele iniciou o processo de transição na segunda, e a tendência é que esteja à disposição no sábado, mas a confirmação dependerá do atleta realizar treinos com bola e não voltar a sentir o problema, o que ocorreu na última semana.

Se não puder contar novamente com Pituca e Evandro, Sampaoli deve escalar Alison como volante mais recuado e optar por um meia com mais liberdade. Contra o Flamengo, Sánchez e Jorge formaram a dupla de meio, com Luan Peres atuando como lateral-esquerdo.

Válida pela 20ª rodada, a partida com o Grêmio ocorrerá na Vila Belmiro, a partir das 21h do sábado.

Folhapress