Apesar de vencer por 2 a 1 sobre o Villarreal, em casa, na terça-feira, o Barcelona está tendo um início oscilante no Campeonato Espanhol. Em seis jogos, são três vitórias, um empate e duas derrotas - para Athletic Bilbao e Granada - que deixa o time fora das primeiras colocações. Uma das razões para esse rendimento abaixo das expectativas foi revelada pelo zagueiro Gerard Piqué: a pré-temporada.



Gerard Piqué. Reprodução/Instagram



"A pré-temporada não ajudou em nada porque tivemos muitas viagens e poucos treinos. Isso afetou muitos jogadores e não estamos ainda em forma. Não apenas Messi, mas todos nós temos de continuar trabalhando e estar focados porque estamos obrigados a vencer. É só ver o que está acontecendo com Messi, mas não estou aqui com desculpas. Nesta equipe temos jogadores com categoria para o substituir", afirmou.

Em seu primeiro jogo como titular na temporada, Messi teria reclamado de dores musculares aos 30 minutos do primeiro tempo contra o Villarreal e por isso precisou ser substituído. Por enquanto, o Barcelona não se pronunciou oficialmente sobre a condição física do jogador.

"Há bastantes jogadores que não têm ritmo porque é o que é. Não sei a gravidade da lesão dele (Messi) e espero que seja o menos grave possível. Não há desculpas no Barcelona, ainda que a pré-temporada não tenha sido a ideal", concluiu.

Além do Campeonato Espanhol, o Barcelona já começou a disputa da Liga dos Campeões da Europa. Na semana passada, estreou com um empate sem gols contra o Borussia Dortmund, na Alemanha.

Folhapress