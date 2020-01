As duas equipes medem forças no estádio Helvídio Nunes, na Cidade do Mel. O Picos tem 100% de aproveitamento na competição; venceu o River na rodada de estreia e venceu o Timon no meio da última semana e é o vice-líder na tabela. Além disso, o time comandado por Adelmo Soares tem o artilheiro do Piauiense, atacante Sassá, com três gols marcados em dois jogos.



Picos x 4 de Julho se enfrentam neste sábado, no Helvídio Nunes. Arquivo O Dia



“É manter os pés no chão e a humildade, pois sabemos que não tem nada ganho ainda e o caminho até uma vaga na final é longo. Temos respeito por todos os adversários e sabemos da qualidade técnica da competição”, explica Adelmo.

O 4 de Julho do treinador Emanoel Sacramento tem dois pontos na tabela e dois empates na competição. O primeiro diante o Piauí e depois contra o Parnahyba, ambos pelo placar de 1 a 1. A partida entre Picos e 4 de Julho acontece às 20h, no estádio Helvídio Nunes, em Picos.

Pâmella Maranhão