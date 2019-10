Picos vence Timon e sai na frente em decisão do título da Segundona 2019

Picos venceu o Timon, por 2 a 1, no jogo de ida do Campeonato Piauiense Série B diante de um Helvídio Nunes lotado, na noite desta sexta-feira (25), na Cidade do Mel. O Zagão marcou duas vezes com Raphael Freitas e Bismarck, do Timon, descontou para Águia Soberana. Todos os gols foram marcados de pênaltis na etapa final. Agora, o Zagão só precisa de um empate para levantar a taça de campeão.



No primeiro tempo, o time da casa foi pra cima enquanto o Timon teve postura defensiva e, por poucas vezes, chegou com perigo ao gol adversário. O Zangão tentou jogadas aéreas, mas também não foram correspondidas em gols. A Águia Soberana apostou em Erinaldo e João Pedro no ataque que resultou apenas volume de jogo na etapa inicial. Tanto pelo meio quanto pelas pontas a equipe de Picos atacou, mas faltou agressividade na finalização.

Já na etapa final, logo nos primeiros três minutos de jogo João Paulo, do Picos, foi derrubado na área. Raphael Freitas cobrou o pênalti e fez o primeiro do Zagão. Após o gol, a equipe do Picos ganhou confiança e continuou avançando no ataque e criando jogadas perigosas na área adversária. Cinco minutos depois, aos 8 do segundo tempo, Hugo Freitas sofre falta na área do Timon e outro pênalti foi marcado. Raphael Freitas foi lá e converteu o segundo. O que parecia uma vitória considerável, aos 30 minutos, Victor Recife, do Picos, põe a mão na bola e o juiz marca pênalti para o Timon. Bismarck desconta e, ambas as equipes, não criam chances quando o apito dá número finais ao confronto.

E agora?

Com o resultado, o Picos tem a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta que acontece na próxima quinta-feira (31), no estádio Lindolfo Monteiro, às 20h, em Teresina. Ao Timon, resta vencer por qualquer placar para levantar o troféu em casa.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia