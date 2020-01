Picos vence Timon e assume liderança do Estadual

Os gols da SEP foram marcados por Sassá, agora artilheiro do Piauiense com três gols e Fernando diminuiu para o Timon.



O jogo

Reedição da final da Série B. Timon x Picos no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O Picos abre o placar com o Camisa 11, Sassá, ele aproveita rebote e chuta de primeira. Aos 30, ele aparece novamente, Sassá, marca o segundo dele e o segundo do Picos. Agora, com status de artilheiro da competição.

Sassá, camisa 11 do Picos, marcou dois gols e assume a artilharia da competição

O Timon diminui com Fernandinho aos 37 minutos da primeira etapa. Escanteio batido, bola passa por todo mundo e o oportunidade Camisa 11 está lá para completar para Águia Soberana.

Segundo tempo de muita pressão pra cima do Picos. O Timon quase marca com Fernandinho, principal homem do setor ofensivo, mas a bola insistia em não entrar. A melhor oportunidade surgiu aos 42 da segunda etapa, quando o goleiro do Picos, Andrei, apareceu mais uma vez para salvar, com a ponta dos dedos.

Com o resultado, o Zangão se isola na liderança do Estadual nessa reta inicial. Dois jogos e duas vitórias.

Adriana MagalhãesPâmella Maranhão - Fotos: Jailson Soares/ODIA