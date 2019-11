Picos vence o Timon e é campeão Piauiense da Série B

A capital Teresina virou a casa Sociedade Esportiva de Picos na noite de ontem (31), quando o time se sagrou campeão Piauiense Série B após o empate por 1 a 1 diante do Timon. No placas agregado a SEP ficou com vantagem por 3 a 2, pois venceu o primeiro jogo por 2 a 1. As duas equipes tinham garantido o acesso a elite do futebol piauiense.



Início de jogo e quem assusta é o Picos, com Raphael Freitas de cabeça, mas a bola para nas mãos do goleiro Jaílson. Logo o Timon se encontra na partida e precisa marcar, pois entrou em campo em desvantagem após perder o primeiro jogo por 2 a 1. Aos 17, Leandro Amorim marca de cabeça em falta cobrada com perfeição por Bismarck. O jogo segue corrido, muita velocidade dos dois lados, mas também muitas faltas duras.





Aos 35 minutos, Netinho perde um gol inacreditável após troca de passes precisos entre João Paulo, o próprio Netinho e o atacante Eduardo. Aos 46, Bismarck assusta novamente com bola parada. Conta falta que toca à trave, os jogadores tentam o rebote, mas a bola vai para fora.

No segundo tempo, a SEP voltou mais agressiva e buscando de forma incisiva pelo menos o gol de empate que garantia o título. O Zangão chegou ao empate aos 20 minutos, com pênalti marcado por Raphael Freitas, artilheiro da competição com sete gols.

O Timon tem algumas chances principalmente com bola parada, aos 27 minutos Jorge cruza a bola, tem o desvio, mas bola sai. Aos 35, Camilo opera um verdadeiro milagre e salva cabeçada de Amorim em cima do goleiro. Depois disso, faltas, discursões e muita “catimba” em campo, e ao apito final festa do torcedor do Picos, em Teresina.

As duas equipes agora iniciam planejamento para disputar primeira divisão, que tem início no dia 19 de janeiro 2020.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia