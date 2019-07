Picos Pro Race: Mineiro vence e Karine Frota é campeã feminina

A sétima edição da Picos Pro Race aconteceu neste domingo (7) e mais uma vez teve a Cidade do Mel como palco para grandes histórias e muita competitividade. A prova com 94km de percurso passou Picos, Santana e São José do Piauí e sagrou na categoria elite masculina o mineiro Daniel Carneiro Zoia (3h41min) campeão e a piauiense Karine Frota (4h54min) foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada no feminino. Ao total, 382 ciclistas de 16 estados do país se testaram na competição.



“Como sempre não dá para falar em facilidade na Picos Pro Race. Consegui meu bicampeonato na prova e com o titulo desse ano e a palavra que resume esse momento é alegria mesmo. Fico impressionada como Daniel (idealizador da prova) consegue todo ano achar mais ladeiras e ampliar o nível de dificuldades para nos e assim aumentar esse sofrimento, sofrimento que a gente adora”, disse Karine Frota ao cruzar a linha de chegada.

O mineiro Daniel Zoia foi para trilha como favorito e ao longo da prova e fez valer esse favoritismo. Daniel foi campeão, e de quebra ditou o ritmo da prova. No final, conquistou seu terceiro titulo na PPR. Em 2018, o ciclista não competiu, mas veio com a missão de defender os títulos 2015 e 2017. Figura carimbada nas provas do estado do Piauí, o ciclista da Audax/Corinthians atualmente é um dos principais nomes do Brasil quando o assunto é ciclismo Mountain Bike.



Foto: Divulgação

“Me surpreendeu a parte da chuva, pois deixou a prova tão dura quanto se estivesse no sol. O chão molhado fez com que a gente tivesse que aplicar mais força na bike, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer uma prova rápida e fechar em 3h41min. A Picos Pro Race tem uma altimetria muito boa, além de algumas boas passagens técnica que eles selecionaram muito bem”, explicou Daniel Zoia.

A Picos Pro Race (PPR) 2019 trouxe aos atletas um cenário diferente do habitual, pois o sol escaldante deu uma trégua e a largada da prova foi sob chuva, temperatura de 25 graus. A temperatura alta que é a principal característica aliados ao percurso muito técnico, deu lugar a subidas, seis ao total, que exigiram a parte física e também alguns trechos com lama por conta da chuva.

A prova teve 13 categorias oficiais e contou novidades: categoria Kids, que deu oportunidade a mais de 50 crianças de ter contato com o ciclismo e a categoria PNE, para portadores de necessidades especiais. A 8ª edição da Picos Pro Race acontece entre os dias 3 e 5 de julho de 2020, serão dois dias de prova na Cidade do Mel.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia