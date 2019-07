Picos Pro Race: garoto de 6 anos é exemplo de amor ao esporte

“Vou dar na cabeça de todo mundo”, a maioria das pessoas pode entender a frase como um ato de violência, mas na cabeça do garoto Arthur Bezerra, 6 anos, significa vencer provas. Arthur chamou atenção na Picos Pro Race, evento de ciclismo que aconteceu no último domingo (7), na Cidade do Mel. O mini-atleta competiu na categoria Kids e foi campeão, mas o que chamou atenção foi seu amor pelo pedal, amor que inclusive vem de berço, pois os pais também são ciclistas.



A Picos Pro Race é uma das maiores provas de ciclismo da região Norte-Nordeste. Esse ano a competição chamou atenção e proporcionou momentos de puro encanto com a prova dedicada a categoria Kids, com crianças de 3 aos 8 anos se divertindo em cima da bike.

Antes da prova, como todo bom competidor Arthur se mostrava ansioso e principalmente focado. Competitivo, o garoto deixou bem claro que o objetivo era ser campeão. “Eu vou dar na cabeça de todo mundo, papai! Vou ganhar”, diz. Após conquistar o lugar mais alto do pódio, com troféu e medalha a empolgação aumentou. “A prova foi muito legal, foi muito massa. Ano que vem vou vir de novo”, afirmou Arthur.

Competitivo, o garoto deixou bem claro antes da prova que o objetivo era ser campeão - Foto: Divulgação/Picos Pro Race



O pai de Arthur, Leonardo Bezerra é ciclista e ao lado da mãe Milena, o garoto encontra incentivo para praticar o esporte e principalmente inspirações. “Eu já fui gordinho e o ciclismo entrou na minha vida como forma de melhorar isso, tem pouco mais de três anos que pratico ciclismo, antes praticava outros esportes, mas já sou apaixonado e acabou passando. Nós sempre viajamos os três e o Arthur desde os dois anos de idade sobe na bike e dá suas primeiras pedaladas”, narra.

No último fim de semana, os três estavam na cidade de Picos. Leonardo competiu na categoria máster A2 e concluiu a prova em 5h09 minutos (17º). A mãe de Arthur, Milena, também é ciclista, mas não competiu na prova e fala da felicidade do garoto com a PPR Kids. “Ele assistiu o vídeo dele competindo varias e varias vezes. Até disse que estavam todos torcendo por ele, Arthur adora competir, a gente até tenta controlar esse lado dele”, brinca a Milena.

Além de pedalar e encantar, Arthur ainda deixa lições. Questionado sobre o motivo de gostar tanto do ciclismo, o garoto é direto: “Eu gosto porque faz bem para saúde”, finaliza.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia