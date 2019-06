Picos Pro Race 2019 premiará 10 atletas de cada categoria

Como forma de reconhecer o esforço do maior número de atletas, a Picos Pro Race 2019 traz uma novidade. O tradicional pódio de três lugares, dará espaço para um número maior de atletas. A novidade na premiação foi anunciada pela organização do evento que destacou que, nesse ano, a premiação da prova será para os dez primeiros colocados em cada categoria. A Picos Pro Race acontece entre os dias 06 e 07 de julho.



A premiação é inédita entre as provas de Mountain Bike do Norte e Nordeste do país. Segundo Daniel Freitas, coordenador do evento, haverá premiação tanto em dinheiro quanto em brindes. “Além de pódio do primeiro ao décimo colocado, um fato inédito na nossa região, teremos ainda R$ 20 mil premiação nas categorias ditas oficiais e mais brindes para todas as categorias open. Essas é uma das grandes novidades e é um dos nossos focos, buscar agradar e presentear o maior número de atletas que comparecem ao nosso evento e merecem esse reconhecimento”, destacou.



Foto: Divulgação

De acordo com o regulamento da competição, as categorias ditas oficiais terão pódio e troféu do primeiro ao décimo lugar, sendo que os cinco primeiros colocados receberão, além do troféu, premiação em dinheiro. Já as categorias opens, além do troféu, os cinco primeiros colocados receberão brindes. As demais colocações receberão troféus.

A Picos Pro Race acontece entre os dias 06 e 07 de julho. A expectativa da organização é de que mais de 800 atletas participem da prova. Em sua sétima edição, o evento tem se consolidado e entrou no calendário nacional entre as melhores provas de ciclismo. As inscrições seguem até o dia 16 de junho nas categorias masculino e feminino em várias modalidades. A largada da Picos Pro Race será no estacionamento do Piauí Shopping.

