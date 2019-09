Picos fará jogo amistoso para manter o ritmo de titulares

Picos será o terceiro time da Série B do Piauiense a ter folga na competição. Tendo em vista o tempo ocioso para voltar aos gramados, o atual líder do estadual agendou para este sábado (21), às 16h, um amistoso contra a seleção amadora do município de São João da Canabrava.

Segundo a diretoria do clube, o amistoso servirá para manter o ritmo da equipe durante a pausa do final de semana. Todos os jogadores do elenco devem participar da ação.

Neste final de semana acontece a 3ª rodada do Campeonato Piauiense Série B. O Zagão está na ponta da tabela e já soma 4 pontos na competição. No retorno, recebe o Comercial-PI em casa, no estádio Helvídio Nunes, na Cidade do Mel.

Pelo regulamento da competição, cada time do turno único folga uma vez por rodada devido a desistência do Fluminense na Segundona.

Adriana MagalhãesJorge Machado