Picos e Comercial fecham 4ª rodada da Série B neste sábado

A equipe de Picos realizou na tarde desta sexta-feira (27), o último treino antes do confronto. O técnico do Zangão, Adelmo Soares, optou por uma atividade recreativa com os jogadores, já que, o clube esteve de folga na última rodada e desde então vem intensificando as atividades. “O time está preparado. A gente manteve o foco porque tivemos folga na tabela e procuramos intensificar os treinos sempre visando a classificação para as semifinais da competição.”, disse.

Picos joga em casa neste sábado (28). Foto: Foto: Léo Leal/Rádio Guaribas

Adelmo confirmou ainda, que o atacante de 19 anos, Romarinho, que marcou dois gols na estreia do Zagão diante do Timon, é desfalque para a partida deste sábado. “O Romarinho não vai para o jogo. Ela está voltando de uma contusão, então é algo que preocupa bastante porque pode ser que a contusão piore a situação. O fisioterapeuta optou por deixar para o próximo jogo”, relatou.

Com relação ao estilo de jogo, a equipe deve entrar em campo na formação 4-2-2 com variação para 4-3-3. O time deve contar com o recém contratado, Kaio Felipe, no setor ofensivo.

Já o elenco do Comercial-PI realizou o último treino para partida decisiva contra o Picos na tarde da quinta-feira (26), no estádio Deusdeth de Melo. Para este sábado, o Bode de Campo Maior dispõe de todos os seus jogadores. A formação da equipe não foi divulgada.

Comercial vai em busca de sua primeira vitória no estadual. Foto: Stephane Pacheco

No último treino, a diretoria conversou com jogadores e ressaltou a importância da vitória para sequência do time no campeonato. “Além do treino coletivo, frisamos pra eles a importância da vitória para manter viva as nossas chances de classificação. Falamos também do adversário, que é difícil. O jogo será duro, mas tentaremos brigar de igual para igual”, disse o presidente do clube, Marcelo Paz.

O presidente ressaltou ainda que o clube vai contar com todos os jogadores. O técnico do Comercial-PI, Catita, não definiu o esquema tático, mas a expectativa é de um time mais ofensivo. Ainda de acordo com a diretoria, a equipe embarca às 10h do sábado com destino a Picos.

O confronto entre Picos e Comercial-PI acontece neste sábado (27), às 20h, no estádio Helvídio Nunes, em Picos. O Zangão é o atual vice-líder da Segundona, enquanto o Comercial-PI ocupa a lanterna.