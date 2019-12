Picos apresenta nesta quinta elenco para disputa da Piauiense 2020

A Sociedade Esportiva de Picos (SEP) apresenta, nesta quinta-feira (18), a partir das 17h, no estádio Helvídio Nunes, em Picos, parte do elenco para a disputa do Campeonato Piauiense 2020. Até o momento, a equipe do Sul do Piauí conta com 20 jogadores em seu plantel.



Essa será a primeira atividade do treinador Adelmo Soares à frente da equipe desde a conquista do título da segunda divisão da Série B do Piauiense ocorrida neste ano.

Elenco campeão da Série B do Piauiense. Foto: Elias Fontenele

Até o início do Campeonato Piauiense, o Picos terá 29 dias de preparação onde fará amistosos e trabalhará a parte física dos atletas. Nesta etapa, segundo a diretoria, o elenco terá folga somente nos finais de semana e também nos feriados (Natal e Ano Novo).

Em 2020, a SEP disputa apenas o Campeonato Piauiense que, caso chegue à conquista do estadual, o time carimba vagas na Copa do Brasil e Série D do Brasileiro em 2021. O Picos estreia no Piauiense 2020 no dia 17 de janeiro, diante do River-PI, no Helvídio Nunes, na Cidade do Mel.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia