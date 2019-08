Piauienses se preparam para a Copa Nordeste Mirim de Handebol

O calendário do handebol não para nesse segundo semestre. Agora será a vez dos atletas da categoria mirim, de 12 a 14 anos, entrarem em quadra para disputa da Copa Nordeste Mirim, que acontece entre os dias 17 e 18, em Maceió, Alagoas. Essa será a 2ª edição da competição, mas é a primeira vez que o Piauí tem representante.

“É uma competição que acontece em um bom momento, pois os garotos estão se preparando para disputar os Jogos Escolares da juventude, etapa nacional então servirá como um bom teste. Esse grupo disputou o Open em São Luís e voltou campeão”, disse Giuliano Ramos.



Giuliano Ramos destaca o perfil do seu grupo nessa temporada - Foto: Jailson Soares/O Dia



A competição será disputa por seleções e entre as mais fortes estão os donos da casa – Maceió e Pernambuco. A Seleção do Piauí vai basicamente com nomes do Estado o único atleta de fora é Victor, que vem da escola Pernambucana. “Estou ansioso e ao mesmo tempo pensando como seria enfrentar minha própria escola o Pernambuco. Mas estou treinando aqui com os meninos tem alguns meses e somos um grupo bem unido”, disse o garoto de 13 anos.

A categoria 12 a 14 anos sofre constantes mudanças e o treinador Giuliano Ramos destaca o perfil do seu grupo nessa temporada. “Esse é o time mais alto e mais forte que treino, foge um pouco da característica do Nordeste em si, mas mantemos nosso estilo de jogo, com velocidade, contra ataques rápidos”, frisou o técnico da Seleção Piauí. A Copa Nordeste Mirim acontece entre os dias 17 de 18 de agosto, em Maceió, em Alagoas.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia