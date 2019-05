Piauienses podem ficar de fora do Brasileiro por falta de apoio

Neste final de semana acontece o Campeonato Brasileiro Sub20 de atletismo, em Bragança Paulista (SP). Quatro piauienses estão garantidos na competição, mas oito se classificaram, porem a falta de apoio e dificuldades financeiras mais uma vez tira dos garotos e garotas a oportunidade de competir.



“Quando a treinos e preparação eles estão muito bem preparados. O reflexo disso é o ranking, mas infelizmente eles vivem essa dificuldade as vésperas da competição de não ter hospedagem e alimentação garantidas e alguns dos bons nomes ficarão de fora porque as passagens foram solicitadas há um mês, mas essa semana nos avisaram que somente quatro foram liberadas”, conta Alberto Sobrinho técnico CT Piauí.

Nomes como o atleta Luís Fábio, 1ª colocado na prova de arremesso de peso e 1ª no lançamento de disco e 2ª colocado no ranking nacional no dardo tem índice para disputar o Sul-Americano da modalidade, que acontece no dia 15 e 16 de junho, em Kali, mas sofre com dificuldade para estar no Brasileiro Sub20.



Jean, de 18 anos, é outro nome que vive a dificuldade da falta de apoio - Foto: Jailson Soares



O Piauiense também vive a expectativa do ano de 2019 em estar nas competições internacionais. “Tem o Sul-Americano e tem o Pan-Americano, competição na qual eu ainda estou buscando índice e esse brasileiro é uma oportunidade de conseguir a marca, no Sul-Americano pelo menos não tem esses riscos de não ir, pois é uma competição da Confederação e ela paga os custos dos atletas. Estou muito feliz com esse 2019, pois serão minhas primeiras competições internacionais e chego com objetivo de fazer o que estou treinando”, afirma Luís Fábio.

O jovem Jean, 18 anos, é outro nome que vive a dificuldade da falta de apoio e o risco de não competir, e ele lembra que diariamente enfrentam problemas com falta de estrutura e equipamentos adequados. “A gente treina com dardo de bambu, lá ( prova) são outros e isso muda e agora falta de apoio com parte financeira, mexe até com nosso emocional, pois deixamos de pensar nos treinos”, frisa Jean.

O Brasileiro de Atletismo Sub20 acontece nos dias 1ª e 2 em Bragança Paulista, São Paulo.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia