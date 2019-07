Os judocas piauienses estão se preparando para disputar o Campeonato Brasileiro Sub15 e Sub18 de judô, que acontece nos dias 2 e 3 de agosto, no Rio de Janeiro. A delegação piauiense deve ter pelo menos 13 atletas, sendo oito na categoria Sub18 e cinco no Sub15. Depois de um primeiro semestre de poucas competições, os judocas se preparam para uma das principais do ano nas categorias de base.

Piauienses entram na reta final para Brasileiro Sub15 e Sub18. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



“O Piauí chega com uma turma muito boa, principalmente no Sub18, em que estão alguns dos judocas mais rodados. No Sub15, a maioria vai pela primeira vez em uma competição nacional ou estão subindo de categoria, mas não podemos menosprezar nenhum deles”, frisa Expedito Falcão, técnico do Sub18.

Entre os nomes mais experientes estão Kayla Macedo e Gabriel Santos (-81kg), ambos vão para sua estreia na categoria Sub18. Kayla, de 15 anos, chega com moral na categoria de cima, pois é vice-líder do ranking nacional de base. “Isso ajuda, dá uma tranquilidade a mais, fora isso é fazer o que venho treinando, pois meu objetivo é voltar com o ouro, apesar de saber o quanto será uma competição difícil”, explica.

Gabriel Santos é outro forte nome. Aos 17 anos, o garoto não esteve no Brasileiro Sub18 do ano passado, por conta de uma lesão. Uma lesão no ombro acabou sendo seu maior problema também no começo desse ano, tirando-o dos treinos por quase três meses. Apesar disso, Gabriel chega confiante para o Brasileiro.

“Eu consegui uma prata no Regional, em São Luís, e mesmo sem treinar bem por conta da lesão. Agora voltei totalmente aos treinos e chego forte para brigar por pódio”, disse. Entre os mais novos está o garoto Pedro Sampaio, de 13 anos, que vai lutar na categoria Sub15. “Os treinos estão cada dia mais puxados, mas espero representar bem meu estado”, conta o jovem judoca. O Brasileiro Sub15 e Sub18 acontece nos dias 2 e 3 de agosto, no Rio de Janeiro. A competição será no espaço olímpico herança das Olimpíadas Rio-16. Em 2018, o Piauí não esteve no pódio nas duas categorias.

Pamella Maranhão