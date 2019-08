Piauienses embarcam para Campeonato Brasileiro de Seleções em Maceió

A seleção Piauiense de Vôlei embarcou na manhã desta segunda-feira (19), com destino a Maceió (AL), onde vai disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) Sub-19 masculino da segunda divisão. A delegação piauiense, comandada pelo técnico Antônio Cardoso, mais conhecido com Toin, é composta por 10 atletas. Essa é a segunda vez que o Piauí participa da competição.

A estreia da seleção Piauiense acontece nesta terça-feira (20), contra os donos da casa, às 13h, no ginásio do Sesi, na capital Alagoana. O jogo seguinte, contra a seleção de Amapá, está marcado para o dia 21, às 11h30, no mesmo local.

Delegação piauiense embarda no Aeroporto Petrônio Portella em Teresina. Foto: Arquivo Pessoal

O técnico Toin está otimista para a estreia, com possíveis resultados da equipe. “Estamos com uma equipe muito forte, o nosso time está melhor do que no ano passado. Treinamos muito bem a parte física, tática e emocional dos nossos atletas. Estamos confiantes que vamos conseguir bons resultados neste brasileiro”, disse.

De acordo com o regulamento, os times jogam entre si dentro de cada grupo na primeira fase. Os dois melhores avançam para as semifinais. A decisão do torneio acontece dia 24 de agosto.

A Copa de Seleções Estaduais Sub-19 reúne 8 equipes em duas chaves: A e B. No grupo estão as seleções do Pará, Piauí, Alagoas e Amapá. Maranhão, Espírito Santo, Acre e Roraima jogam no grupo B. A competição é realizada anualmente pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e dá ao seu campeão o acesso a primeira divisão do voleibol nacional.

Viviane MenegazzoJorge Wesley