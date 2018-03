Piauienses disputam seletiva nacional em São Paulo

O fim de semana será importante para o esporte piauiense. O judoca Gustavo Tourinho (-66kg) e a velocista Leticia Lima embarcaram para São Paulo onde irão disputar a seletiva nacional para integrar a delegação brasileira que vai representar o país no Mundial escolar, que esse ano acontece em Marrakeck, no Marrocos.

Gustavo Tourinho tenta a vaga no judô. O atleta de 17 anos participou no último final de semana da Copa São Paulo e não voltou com medalhas, mas serviu para dar ritmo e ter uma noção do que precisa ser melhorado. O ano também marca a mudança de categoria do judoca e por consequência toda uma adaptação.



Atleta de 17 anos, Gustavo Tourinho tenta a vaga no judô. Foto: Divulgação

“Tourinho estava na categoria 60kg e decidiu subir para a 66kg então está sendo um ano de mudanças. Para se ter noção na categoria dele na Copa São Paulo tinham mais de 100 atletas inscritos e ele, infelizmente, foi parada nas oitavas de final, fez três lutas, venceu duas e perdeu uma e agora será o Piauí nessa seletiva”, conta o técnico Queiroz Filho.

No atletismo, Leticia Lima representa o estado e busca fazer um bom tempo nos 100m rasos. A velocista tem 16 anos, mas já participou de um mundial da categoria em 2017, que aconteceu no Quênia.

Caso passem na seletiva, os atletas piauienses irão para o Gimnasyade, maior competição escolar do planeta. O Brasil fez bonito em Trabzon, na Turquia, na última edição do evento ocorrido em 2016. Além de ter participado com uma das maiores delegações, o país se destacou por ter conquistado o primeiro lugar geral no quadro de medalhas, algo inédito na história do desporto escolar nacional.

Pâmella Maranhão