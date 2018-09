Piauienses disputam Norte-Nordeste Sub16

Os piauienses terão novos desafios nas pistas de atletismo neste final de semana. Agora, na disputa do Norte-Nordeste Sub16, que acontece no Centro Olímpico, em Fortaleza. O Estado vai ter uma delegação tímida dessa vez, apenas 18 atletas, mas nomes com bons resultados na temporada e que brigam por pódio em todas suas provas. Ao total, serão 13 estados na briga pelo título.

“Fizemos uma seletiva aqui no estado há algumas semanas e o todos eles foram muito bem testados, pois nosso nível interno nessa categoria já é excelente. Temos alguns que vão defender seus títulos e a expectativa é por muitos pódios”, conta Sebastião, técnico da AMCOSAJ.

Entre os destaques, o Estado tem Maria Eduarda no arremesso de peso e também Dalila Eduarda na prova do salto, provas que não são as mais fortes do Piauí, que tem as provas de velocidade como carro chefe.

Competições como essas são fundamentais para esses garotos e garotas que fazem a transição das categorias mirins comecem a encontrar suas eficiências dentro das pistas e assim pensar a transição para as categorias principais.



Competições como essas são fundamentais para esses atletas (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Atualmente, o Piauí tem grandes nomes na modalidade, principalmente na velocidade como Letícia Nonato, 18 anos, com participações em competições internacionais e que agora se prepara para os Jogos Escolares da Juventude, na Argentina, mas começou batendo índices e fazendo boas marcas em competições como o Norte-Nordeste Sub16.

“Essas provas são fundamentais para nós testarmos nossas categorias de base e principalmente ver como está o nível do Piauí. Ano passado, ficamos em quarto geral, agora mantemos uma media de atletas na delegação, mas temos condições de trazer mais medalhas”, frisa o técnico Antônio Nilson.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia