Piauienses desembarcam na Suíça para Campeonato Mundial

Lucas Reis e Fernando Farias desembarcaram nesta quarta-feira (28), em Lausane, na Suíça, onde vão participar do Campeonato Mundial Olímpico de Triathon, que acontecerá entre os dias 31 de agosto e 01 de setembro. Os piauienses são conhecidos pela dedicação e amor ao triathon, esporte exige dos atletas habilidades para correr, nada e pedalar.

Lucas Reis, em setembro 2018 (Foto: Elias Fontenele/ O Dia)

Depois de conquistar a vaga para o mundial após terminar em nono lugar no campeonato brasileiro de 2018, no Rio de Janeiro, Lucas Reis acabou precisando recorrer a uma “vakinha online” como forma de ajudar a pagar os custos da viagem. O piauiense de 21 anos tinha como meta R$ 5 mil e foi agraciado, assim como seu companheiro, com as passagens áreas. A Confederação Brasileira de Triathon (CBTri) não arca com os custos de viagem dos convocados.

“Pretendo representar tanto o Piauí como o Brasil lá fora, agradeço todas as pessoas que me ajudaram e que acreditaram em mim para eu poder estar realizando esse sonho. Pretendo dar o meu melhor, resultado é consequência, mas estamos lá para fazer uma boa prova” disse.

Já Fernando Farias conseguiu se classificar duas vezes para o Mundial, mas essa será sua primeira experiência na competição internacional. Sem recursos financeiros e de locomoção, ele já havia anunciado a desistência do torneio, mas o apoio e esforço de Lucas acabou sendo determinante para que o atleta desse a volta por cima.

O campeonato mundial constará com sequências de competições, sendo a prova olímpica, disputado na distância de 1.5 km de natação; 40 km de ciclismo e finalizando com mais 10 km de corrida. Os piauienses estreiam na competição no próximo domingo em diferentes categorias. Lucas vai competir na categoria de 20 a 24 anos, uma das mais concorridas dentro da modalidade, e Fernando entre 25 a 29 anos.

Adriana MagalhãesJorge Machado