Piauiense vai integrar a Seleção em cadeiras de rodas

O piauiense Marciel Borges, de 28 anos, foi convocado para participar dos treinamentos junto a Seleção Brasileira de Basquete em Cadeiras de Rodas. Essa é a segunda convocação de Marciel, mas na primeira, o paratleta não pode participar devido à falta de recursos financeiros para viajar. Marciel é único piauiense e nordestino a compor a equipe. Os outros 13 atletas são do Estado de São Paulo e um do estado do Goiás. Os treinamentos têm início em abril, no Centro de Treinamento Paraolímpico, em São Paulo.

“O foco principal é me manter na seleção, pois foram convocados 15, mas somente 12 vão ficar. Eu não estou treinando lá no Sesc, pois ainda não chegou a data da nossa reapresentação oficial, mas eu estou na canoagem para não ficar parado e manter principalmente a movimentação com os braços”, disse Marciel.



Marciel perdeu uma parte da perna direita em um acidente de moto (Foto: Jailson Soares/O Dia)



O paratleta treina no Sesc há oito anos. Marciel perdeu uma parte da perna direita em um acidente de moto no ano de 2009, e somente em 2010 ele pode se sentir incluído novamente através da pratica do esporte, quando conheceu o basquete em cadeira de rodas no projeto basquetebol no Sesc.

“No começo eu ficava só vendo e tinha muita vergonha de sentar na cadeira e praticamente não treinei, mas viajei com a equipe para uma competição em que acabei ficando somente no banco e ali sim eu me senti invalido por não me esforçar para ajudar meus companheiros, então em 2011 eu comecei a me dedicar”, conta Marciel.

Depois disso, veio a primeira convocação para integrar a Seleção Brasileira, a chance de vestir a camisa de grandes clubes de São Paulo e também de conquistar acessos de divisão com as equipes do CBA40 e Ascamte do Piauí. “O esporte mudou tudo na minha, pois depois do acidente eu coloquei na minha cabeça que eu era uma pessoa depende das outras para tudo e coloca muita dificuldade para fazer as coisas e no bastante a gente tem que se virar e todos lá são deficientes e todos se acostumaram a viver bem fazendo adaptações”, conta o paratleta.

Os treinamentos com a Seleção iniciam em abril, em que os atletas brigam por uma vaga no Sul-Americano que acontece na Alemanha. Marciel Borges retorna aos treinamentos com a equipe do CBA40 no dia 6 de março.