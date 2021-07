Piauiense Sarah Menezes reforça time de comentaristas da Globo nas Olímpiadas

A campeã olímpica Sarah Menezesfoi contratada para reforçar o time de comentaristas da Globo nas Olímpiadas de Tóquio 2020, no Japão. A cerimônia de abertura oficial acontece na manhã da próxima sexta-feira (23).

Entre a equipe de comentaristas contratados, estão grandes nomes do esporte brasileiro como Flávio Canto, Tiago Camilo e Leandro Guilheiro.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

A piauiense Sarah Menezes foi a primeira judoca brasileira a subir no lugar mais alto do pódio olímpico, em Londres-2012. As participações vão ocorrer na TV Globo e do SporTV.

“Todos os nossos judocas estão preparados e têm experiência. Acredito muito no potencial deles e minha expectativa é de que teremos bons resultados. Sobre estar do outro lado pela primeira vez, acho que não terei dificuldade, já que gosto muito de assistir judô pela TV e analisar as competições e lutas. Vai ser uma troca maravilhosa”, diz Sarah, que há pouco mais de dois meses deu à luz a pequena Nina, fruto de seu casamento com o judoca francês Loic Pietri.

