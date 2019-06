Piauiense retornam com 3 medalhas do Brasileiro de Atletismo

O final de semana foi de competição em Bragança Paulista, São Paulo. O troféu Caixa de Atletismo Sub20 movimentou a cidade e o Piauí teve quatro atletas nas pistas. Luís Fábio, Carlos Eduardo, Gean Soares e João Vitor voltaram com três medalhas; um ouro, uma prata e um bronze. Luís Fábio foi o destaque do estado, pois conseguiu fazer índice necessário para disputar o Pan-Americano da modalidade.



Luís Fábio voltou com duas medalhas: Ouro no arremesso de peso e bronze no lançamento de dardo. A marca do arremesso de peso foi de 18cm88. O atleta que já estava classificado para o Sul-Americano, agora também garante vaga no Pan. “Foi complicado a gente chegar lá e creio que todo o investimento valeu a pena por conta da marca expressiva e índice para o Pan, na outra prova não me sai muito bem, mas consegui o índice para o Pan que era o principal objetivo”, explica.

O Piauí classificou dez atletas para a competição em Bragança, mas somente quatro conseguiram passagens, hospedagem e alimentação para poder competir. Baseado nisso, os garotos que viajaram falam do peso em representar o estado com tantas dificuldades.



Todos irão disputar o Norte Nordeste Adulto de atletismo que acontecerá dias 29 e 30 de junho, em Recife - Foto: Jailson Soares/O Dia



“Até dois dias antes a gente não tinha confirmação de praticamente nada. A ansiedade e o peso de tudo isso com certeza entrou junto com a gente nas provas, mas para minha primeira competição fora do estado eu acredito que me sai bem, mesmo sem subir ao pódio”, conta Gean Soares. “Dei meu máximo, esse era o objetivo, infelizmente fiquei em quarto no salto triplo e não medalhei, mas percebi evolução. Agora é trabalhar para conseguir marca para o Pan no Norte-Nordeste”, frisa João Vitor.

Carlos Eduardo, 18 anos, conseguiu a prata no lançamento de dardo com a marca de 63m02cm. “Fomos em condições financeira ruins, mas fui para competição bem focado principalmente em superar os nomes que eu vinha sempre perdendo e usei uma estratégia melhor garanti a medalha de prata”, cita Cadu.

Todos eles irão disputar o Norte Nordeste Adulto de atletismo que acontece no dia 29 e 30 de junho, em Recife. Será a última oportunidade de garantir índice para o Pan-Americano de atletismo.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia