Piauiense Renê Rodrigues, do Flamengo, doa R$ 1 milhão a hospital de Picos

O piauiense Renê Rodrigues, lateral-esquerdo do Clube Regatas Flamengo, fez uma doação no valor de R$ 1 milhão para o Hospital Regional Justino Luz (HRJL), em Picos, onde o craque nasceu, que será usado no combate ao avanço do novo coronavírus. A quantia será usada para compra de aparelhos respiradores.



A boa ação aconteceu através de uma campanha de arrecadação virtual realizada pela Loja Macônica Rei Salomão, que tem mobilizado a sociedade a ajudar o hospital com a compra de equipamentos essenciais para conter a disseminação do vírus. Atualmente, o Hospital Regional Justino Luz possui 14 respiradores.

Em 2019, o jovem de 27 anos que saiu de Picos para jogar na base do Sport Recife (PE) foi campeão brasileiro e da Libertadores da América.

Jorge Machado, do Jornal O Dia