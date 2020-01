Piauiense Renê renova Flamengo por mais dois anos

O Flamengo-RJ renovou com o lateral-esquerdo piauiense Renê nesta quarta-feira (29). O jogador participou da campanha gloriosa do clube da Gávea no ano passado.

Com a conquista da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca na temporada passada, o jogador não teve dificuldade em renovar por mais dois anos com o Rubro-negro.

Renê revelou que jogar no Flamengo era um sonho de criança, a renovação, dessa forma, não poderia ser rejeitada. A expectativa para 2020 é repetir os feitos da temporada passada.

"É uma alegria muito grande. Todo jogador sonha em jogar em um clube com a grandeza do Flamengo, um dos maiores do mundo. Estou muito feliz de renovar por mais dois anos e participar ainda mais dessa história. Quero conquistar mais títulos e dar alegrias para os torcedores rubro-negros", comentou.

Foto: Divulgação

Otávio Neto e Jorge Machado