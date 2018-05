Piauiense quebra tabus e conquista título de Pole Sport masculino

O piauiense Maxwell dos Santos conseguiu um feito inédito para o estado do Piauí e se sagrou campeão de Pole Sport profissional masculino, na feira Arnold Classic, que aconteceu em São Paulo. O atleta, de 22 anos, tem somente um ano e quatro meses de dedicação à modalidade e Maxwell conheceu o pole através de sua noiva e hoje leva o esporte a sério é um dos poucos homens do Estado que compete no pole, ainda visto com olhares de julgamento por muitos.

Maxwell conheceu o pole através de sua noiva, Josyanne Ramalho, e, de início, não levava a coisa tão a sério. Em 2017, ele disputou o Arnold e conquistou um bronze e, este ano, voltou com o ouro. “Foi um bom resultado e tem gente que pratica o esporte há quatro anos e nunca tinha conseguido algo tão expressivo. Conheci através da minha noiva, porque ela sempre praticou por praticar mesmo, até também se tornar atleta. Depois, nós tivemos a ideia de abrir nosso próprio negócio e aí pensamos no pole e acabou tornando tudo mais sério”, disse Maxwell.



Maxwell conheceu o pole através de sua noiva e hoje leva o esporte a sério (Foto: Jailson Soares/O Dia)



O atleta ainda fala que lida com pouco preconceito, mas que a modalidade precisa realmente de um impulso a mais entre os homens e que ele pretende levar essa bandeira. “Eu lido pouco com isso porque meu estilo de pole se mistura bem com outras modalidades, como a calistenia, e inclusive consigo trazer alguns deles para treinar aqui, mas realmente poucos homens se testam nas competições”, acrescenta.

Josyanne participou da competição como árbitra e fala sobre o pioneirismo no Pole Sport masculino. “Somos os primeiros a trabalhar com a vertente do pole masculino, têm outros estúdios, mas não têm o pole masculino e hoje, depois que ele conseguiu títulos, as pessoas respeitam mais e deixaram de olhar torto”, comenta.

O Arnold Classis Brasil é uma das maiores feiras esportivas do país e reúne atletas de inúmeras competições todos os anos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia