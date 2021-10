Piauiense Michelly Marinho conquista bronze no Brasileiro de Judô Sub-21 em São Paulo

A piauiense Michelly Marinho, de 18 anos, conquistou o bronze na categoria 52 kg no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-21, disputado na cidade de Pindamonhagaba, em São Paulo, na quarta-feira (20). Kayla Macedo, de 17 anos, outra representante do Estado que vinha de lesão, conquistou o 5º lugar até 63kg.



As alunas são do Projeto Superação, que atende crianças, adolescentes, jovens e adultos através de artes marciais no CETI Monsenhor Raimundo Nonato Melo, na Zona Leste de Teresina. Ao todo, são mais de 450 pessoas atendidas em mais de 10 modalidades.

Foto: Ascom/ODIA

As atletas continuam em São Paulo, onde vão participar de preparação e capacitação com seus treinadores até o próximo domingo (24), quando retornarão para Teresina. A seleção piauiense é comandada pelo técnico olímpico em 2012, Expedito Falcão.

Foto: Ascom

Michely Marinho deve se preparar para a seletiva Paris—24, que acontecerá em dezembro deste ano.

