Piauiense João Henrique Falcão disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio

O atleta piauiense João Henrique Falcão, de 22 anos, vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que inicia no próximo dia 23 de julho. O jovem vai disputar o revezamento 4x400 metros mistos, prova inédita no programa olímpico de atletismo.



Foto: Divulgação/

Essa é a primeira equipe brasileira que vai disputar o revezamento. A vaga foi possível após Lucas Carvalho optar à prova de 400 metros, o que proporcionou a oportunidade de convocação. Falcão compete pelo time CT Maranhão.

“Essa oportunidade veio muito rápido. No ano passado, eu participei do XXXIX Troféu Brasil de Atletismo, uma competição que identifica a máxima performance dos atletas para seleção de esportistas em eventos internacionais. Nessa oportunidade, fiz uma marca que me levou para os Jogos Olímpicos. Mas, precisei aguardar um dos atletas principais optar por uma prova principal, que é individual. E o atleta subsequente assumiu, que sou eu”, contou Falcão.

As provas acontecem no Estádio Olímpico de Tóquio, nos dias 30 e 31 de julho. A equipe brasileira é formada pelos atletas Tiffani Marinho, Geisa Coutinho, Tabata Vitorino, Anderson Henriques e João Henrique Falcão.

Sobre o velocista

João Henrique Falcão nasceu em Teresina, mas mora na cidade vizinha, Timon (MA) e tem o coração maranhense. Dedicado, o atleta sempre brincou de corrida na infância e, mesmo sem ter experiência anterior com esportes de alta resistência, é medalhista sul-americano de atletismo e já garantiu medalha de ouro no revezamento 4x400m no Campeonato Sul-Americano de atletismo, que aconteceu em junho, na cidade de Guaiaquil, no Equador.

Anteriormente, o medalhista, que já está há cinco anos praticando o esporte, também integrou o 4x400m do Brasil no Mundial de Revezamentos, na Polônia. O atleta segue com a equipe para Tóquio nesta sexta-feira (16).

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!