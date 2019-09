Piauiense embarca para a disputa do Brasileiro de Jiu-Jítsu no RJ

O atleta piauiense Bryam Lima embarca na madrugada de hoje (20) para a disputa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu Sem Kimono 2019. A competição inicia neste sábado (21) e segue até o domingo (22), na Arena da Juventude, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Bryam Lima, que é colaborador e atleta patrocinado pela Unimed Teresina, iniciou sua preparação no início de agosto após se recuperar de uma lesão no quadril. Ele teve que dividir a rotina intensa de treinos com o trabalho.

“Nos meus intervalos de almoço alternava com treinos de preparação física e jiu-jítsu, e todas as noite treinava duas vezes - sendo um específico de técnicas e outro de lutas, que é onde nós nos colocamos numa realidade mais intensa do que as próprias competições”, disse.

Bryam Lima se prepara para disputar Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu. Foto: Arquivo Pessoal

O piauiense já conquistou ouro no brasileiro Sem Kimono, quando lutou com atletas de faixa azul na categoria de até 64kg. Atualmente, ele veste a faixa roxa e pretende fazer bonito na competição. “Tenho treinado muito e seguido dieta rigorosa para esta competição, assim como para as competições que irei participar na Europa, agora no mês de outubro”.

O Campeonato Brasileiro Sem Kimono 2019 contabiliza pontos para o ranking geral dos atletas no país. O piauiense terminou a temporada deste ano na terceira posição entre atletas brasileiros e na 11º colocação entre os melhores competidores do mundo. Para fechar 2019 com chave de ouro, Bryam em outubro irá participar do Campeonato Europeu de Jiu-Jítsu Sem Kimono.

Biá BoakariJorge Machado, do Jornal O Dia