Piauiense Eduardo Hipólito conquista Brasileiro de Paraciclismo e projeta planos para 2022

O paratleta Eduardo Hipólito, de Picos, no Sul do Piauí, conquistou o título de campeão Brasileiro de Paraciclismo, no último fim de semana, em Brasília, no Distrito Federal. Ele venceu na categoria C3, na prova de contrarrelógio, e garantiu ainda a medalha prata na prova de resistência.



Foto: Arquivo/Pessoal

Em 2021, Eduardo conquistou três medalhas de ouro e uma de prata durante a Copa Brasil de Ciclismo – que teve etapas na Paraíba e São Paulo. Além das competições do próximo ano, ele iniciará o ciclo de Paris, em 2024.

“O ano de 2021 foi marcado por grandes conquistas. Participei da Copa Brasil de Ciclismo, onde teve etapas em João Pessoa, na Paraíba, e Leme, em São Paulo. Representando o Piauí, conquistei três medalhas de ouro e uma de prata. Foi um ano que eu liderei a categoria C3 no Brasil e findei com o Brasileiro de Ciclismo, em Brasília, na qual conquistei a medalha de ouro na prova de contrarrelógio e o vice-campeonato na prova de resistência”, disse.

Foto: Arquivo/Pessoal

“Ano atípico porque tive que treinar bastante e participar de competições fora do estado. Sou o atual campeão brasileiro e posso, agora, usar a camisa de campeão em todas as provas de contrarrelógio categoria C3 no próximo ano”, completa.

Eduardo tem pés tortos congênitos e atrofia muscular nas duas pernas. O paratleta também projetou os planos para o próximo ano. “Em 2022, irei participar de todas provas do calendário nacional que iniciará no Paraná, como ParaPan. Ou seja, iniciar o ciclo olímpico em Paris 2024. Quero disputar algumas provas internacionais como a Copa do Mundo e até mesmo o mundial na categoria”, finaliza.

