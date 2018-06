Piauiense é convocado para a Seleção Brasileira

O paradesporto piauiense começou a semana com boas notícias. O paratleta Marcos Jeane, que faz reabilitação no CEIR foi convocado para compor a Seleção Brasileira de Paranatação e junto com ele, o treinador Childerico Robson. A primeira fase de treinamentos acontece entre os dias 8 e 14 de julho, no Centro de Referência e trei­namento, em São Paulo.

“É uma conquista muito importante para toda a socie­dade piauiense, pois mostra a capacidade, determinação e talento de um paratleta do nosso Estado. O Ceir Espor­tes vem tomando corpo, to­mando cara e forma com os grupos de capoeira, time de futebol de amputados e cor­rida de rua. O Ceir Esportes é isso: é agito, é motivação, é transpor barreiras, é sur­preender e ultrapassar limi­tes”, comemora Childerico.



O paratleta tem dois anos como competidor, mas chegou ao Ceir há cinco (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Marcos Jeane tem dois anos como competidor, mas che­gou ao Centro de Reabilita­ção há cinco. Recentemente, nós dias 9 e 10 de junho o paratleta participou da Etapa Nacional do Circuito Lote­rias Caixa, principal torneio nacional do paradesporto e voltou com duas medalhas prata. Em 2017, o paratleta conquistou, ainda, três meda­lhas de ouro nas provas de 50 metros livre; 50 metros peito e 100 metros livre da catego­ria S4, na mesma competição.

O paratleta viu sua vida mu­dar aos 17 anos, após sofrer com meningite e o tratamen­to o obrigou a amputar braços e pernas. “Tive que me rein­ventar para buscar novos pro­pósitos. Hoje sou um paratle­ta que teve a sorte de contar com motivação e apoio de muitas pessoas”, finaliza Mar­cos Jeane.

Marcos Jeane segue em treinamentos no CEIR, que além da natação usa outros esportes como forma de rea­bilitação como a capoeira, basquete em cadeira de ro­das, futebol para amputados – além do tiro com arco e pa­rabadminton.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia