Piauiense é campeão da Copa SP de Futebol Jr pelo Intercional

O Internacional é o grande campeão da 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Jogo contra o Grêmio acabou em empate por 1 a 1, na manhã deste sábado, 24, no Pacaembu, em São Paulo. Entre os campeões está o teresinense, César Coelho Campos Junior, Cesar Júnior.



O jovem iniciou seus passos no futebol jogando nas quadras da AABB, chegou ao Fluminense-PI. Depois de se destacar, teve uma passagem pela categoria de base do River, e logo teve a oportunidade de se mudar para o Rio Grande do Sul, onde jogou pelo TAC.

No TAC, ele chamou atenção de grandes clubes futebol brasileiro e conseguiu jogar no Palmeiras. Mas logo voltou para o Rio Grande do Sul para jogar pelo Internacional, onde continua atuando.

Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Inter venceu o rival por 3 a 1 nos pênaltis e conquistou a Copinha pela quinta vez em sua história. O time segue ao lado do Fluminense, sendo o segundo a conquistar mais títulos. Ficando atrás apenas do Corinthians, que foi campeão dez vezes. O Grêmio segue sem títulos da Copinha.

Sandy Swamy