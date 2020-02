Piauiense: dois jogos movimentam a quinta rodada neste final de semana

Em Teresina, o Piauí recebe no sábado (8) o vice-líder da competição Picos, às 16h, no Lindolfo Monteiro. A partida é valida pela 5ª rodada do Campeonato Piauiense. O Piauí busca sua primeira vitória na competição atualmente o time é o 6º colocado na tabela, com dois pontos somados em quatro jogos. O Zangão tem oito pontos somados em quatro jogos e busca liderança e também defender a invencibilidade.

Campeonato Piauiense 2020. Foto: Arte FFP

O Piauí essa semana passa por problemas internos e até então o time não sabe quem irá comandar a equipe à beira do gramado, se será Jorge Bug ou Kennedy Gomes. O time tem sete jogadores para serem regularizados, mas até então apenas o atacante Matheus Guimarães caiu no BID (Boletim Informativo Diário). “Se nos conseguirmos legalizar nossos atletas aí sim vocês verão um outro Piauí”, disse Bug.

Do outro lado, um adversário embalado e dono de um elenco experiente. O Picos tem como baixa o meio-campo Marcelo Augusto, que se desligou do time essa semana. Entre os nomes que merecem destaque está o atacante Sassá, com três gols marcados. Uma vitória simples dá ao time da Cidade de Mel a liderança parcial do Estadual, pois o Altos, atual líder não entra em campo neste final de semana.

A outra partida do final de semana acontece no domingo (9), às 17h, no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba entre os donos da casa e o Timon. Jogo de vida ou morte para o time de Nivaldo Lancuna, que atualmente está na zona de rebaixamento da competição com apenas um ponto somado em quatro jogos. Uma nova derrota complica ainda mais a saída do clube do incomodo Z-2.

O Parnahyba do treinador Wallace Lemos vem de bons resultados, duas vitórias consecutivas e está colado nos lideres da tabela, com sete pontos, apenas três atrás do líder Altos. O destaque do elenco nas últimas rodadas é o camisa 10, Juninho Arcanjo, autor de dois gols. O jogo será às 17h, no Pedro Alelaf.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia