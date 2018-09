Piauiense deixa advocacia e se dedica ao fisiculturismo

São apenas três anos de dedicação ao fisiculturismo, mas os saldos são muito positivos. Pedro Lima hoje é uma referência na modalidade, no Piauí e também fora dele. No mês de agosto, o atleta acrescentou mais duas medalhas ao currículo, após se sagrar campeão da Muscle Continental Internacional em São Paulo e agora se prepara para uma nova competição em outubro.

“Foi uma experiência única esse campeonato, pois, pela primeira vez, eu como brasileiro tive a oportunidade de competir campeonatos internacionais dentro de casa. Foi muito gratificante, pois, no ano passado, fui para os Estados Unidos, Las Vegas e nada melhor do que competir e ganhar dentro de casa”, conta Pedro Lima.

Em três anos, Pedro disputou nove campeonatos de fisiculturismo e alguns deles fora do Brasil e esteve no pódio em praticamente todos. Formado em direito, o advogado abandonou a carreira para se dedicar somente à atividade e todos os cuidados e exigências que o fisiculturismo exige, e agora está cursando nutrição.

“O curso de direito é um curso maravilhoso, mas a nutrição realmente é minha grande paixão e, desde quando eu ainda fazia direito, eu já lia sobre nutrição, pois sempre fui impressionado com corpo e mal sabia o que me esperava no futuro. Então, depois de dois anos advogando, eu decidi cancelar minha OAB”, explica Pedro Lima.

A preparação do atleta de fisiculturismo passa por várias partes, desde a física e técnica em academia até a dieta e o descanso. A última competição foi em setembro de 2017 e, depois disso, foram 11 meses de preparação. Pedro conta que ainda tem grandes objetivos e o principal deles é pisar no palco do Mr. Olympia.

“Se é para sonhar, que sonhe alto, né? Eu tenho um grande sonho que é pisar no palco do Mr. Olympia, quem sabe como profissional. O Olympia reúne os melhores atletas do mundo, lá é conhecido como a Meca do bodybuilding”, acrescentou o competidor.

Pâmella Maranhão