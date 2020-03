Piauiense continuará, mas com portões fechados; decisão preocupa federação

A Federação Piauiense de Futebol (FFP) informou, na segunda-feira (16), que o Campeonato Piauiense seguirá com seus jogos, mas sem a presença da torcida. O presidente da FFP, Robert Brown, disse que está seguindo o decreto do Governo do Estado, que recomendou que eventos esportivos no Piauí, caso não sejam suspensos, ocorram sem a presença do público como uma medida para conter o contágio do novo coronavírus, o Covid-19. Brown afirmou à imprensa nesta terça-feira (17) que boa parte dos clubes apoiaram a decisão de seguir com o decreto estadual.



Presidente da FFP, Robert Brown. Foto: Arquivo O Dia.

“O Governo do Estado baixou um decreto orientando para que os eventos esportivos aqui no Piauí ou fossem suspensos, mas se casos não dessem para ser cancelados, ocorrem com portões fechados e, essa foi a nossa decisão para que a gente possa terminar a competição. Então a federação, está seguindo as orientações do decreto”, disse.

Apesar da competição seguir com seus jogos normal­mente, a Federação de Futebol do Piauí (FFP) e junto aos clubes estão instruindo jogadores e comissão técnica a terem cuidado redobra­do. Na quarta-feira (18) acontece jogo entre River e Parnahyba, às 20h, no estádio Lindolfo Mon­teiro.

As competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foram todas suspen­sas. Copa do Brasil, Campeona­to Brasileiro feminino A1 e A2, Copa do Brasil Sub17. A Copa do Nordeste, única que estava mantendo os seus jogos em aberto, suspendeu as suas atividades nesta terça-feira (17). O River está dis­putando a competição e, portanto, teve a partida suspensa contra o Santa Cruz-RN, marcada para o próximo sábado (21).

Nos estados vizinhos, os cam­peonatos alagoano e sergipano foram paralisados. Campeona­tos baiano, cearense e paraibano seguem, mas sem a presença de público, mesma decisão tomada até o momento pela Federação Piauiense.

“Nós estamos fazendo a competição com portões fechados, mas há a possibilidade de suspendermos a competição, seja pela CBF ou pelo próprio Governo do Estado, a Justiça... A CBF deixou nas mãos das federações estaduais o que é para ser feito, autonomia. E por isso, não só o Piauí como oito federações resolveram fazer com portões fechados”, disse Brown.

O presidente do Parnahyba, Batista Filho, considerou a importância da torcida no estádio e disse que está avaliando a amplitude da situação.

“Eu nem consegui pensar analisar isso, mas não sei qual riscos para região. Nos do interior perdemos muito em jogar sem torcida, pois a torcida nos empurra, nos leva em campo e ainda perdemos renda. Porém eu confesso que não tenho ainda amplitude de tudo isso”, declarou Batista Filho, presiden­te do Parnahyba.

A Federação ainda informou que está monitorando de perto a situação relacionada ao coro­navírus.

Pâmella Maranhão e Jorge Machado, do Jornal O Dia