Piauiense conquista três medalhas em internacional de jiu-jítsu

O piauienseBryam Lima, de 31 anos, conquistou três medalhas durante o Campeonato Internacional de jiu-jítsu de Lisboa, realizado no final de semana em Portugal. Ao todo, foram duas medalhas de ouro e uma de bronze.



As medalhas de ouro do faixa roxa, que é colaborador e patrocinado pela Unimed Teresina, veio nas categorias Pluma com Kimono (64kg) e Pluma Sem Kimono (61,5kg). Já o bronze foi conquistado na categoria Peso Livre.

Bryam Lima conquista três medalhas em Lisboa. Foto: Reprodução / Instagram

“Agradeço todos que me ajudaram a chegar até aqui, que tem me dado todo o suporte necessário para chegar às principais competições de jiu-jitsu do Brasil e do mundo. Estou muito feliz por estar representando bem a Unimed, meus parceiros e o meu Piauí”, declarou o atleta.

No ranking internacional, entre 1666 atletas que lutam em seu peso e faixa com kimono, o atleta está, até o momento, na 299ª posição. Na classificação sem kimono, é o nº 149 de 703 atletas. O ranking é atualizado a cada competição, durante a temporada.

Bryam não aparece no ranking nacional, uma vez que teve sua pontuação zerada ao se graduar no mês de agosto na faixa-roxa. A pontuação adquirida na faixa azul não acumula para os próximos desafios.

Redação