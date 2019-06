Piauiense conquista medalha de prata em competição na Colômbia

O aluno Luís Fábio da Cruz Rodrigues (CT Piauí), da Unidade Escolar Padre Antônio José do Rêgo, localizada no bairro Parque Piauí, em Teresina, conquistou a medalha de prata no Campeonato Sul-americano sub-20 de atletismo, disputado no estádio Pedro Grajales, na cidade de Cáli, na Colômbia.



Alcançando a marca de 17,98m, ficou na segunda colocação, atrás do argentino Nazareno Uriel Sasia, que atingiu 19,13m. O chileno Paul Bouey Barrientos completou o pódio dos três primeiros, com 17,36m. Luís Fábio conseguiu a marca na quarta tentativa da série de seis.

No lançamento do dardo, Luis Fábio ficou em quarto lugar. O piauiense fez 65,48m na última tentativa, porém ficou fora do pódio. O brasileiro Luiz Maurício Dias terminou com o ouro (71,17m), seguido pelos equatorianos Jean Marcos (68,30m) e William Surriaga (67,68m).



Luís Fábio conquistou a prata no Campeonato Sul-americano de atletismo - Foto: Divulgação



Luís Fábio foi convocado para participar do Sul-americano Sub-20 após a conquista da medalha de ouro no arremesso de peso, com a marca de 18,55m, no Campeonato Brasileiro da categoria, realizado no início do mês de junho, em Bragança Paulista, São Paulo.

A gestora da 19ª Gerência Regional de Educação, Marlene Lima, comemora a conquista. "Temos alcançado resultados significantes e isso é possível graças ao comprometimento de toda a equipe e ao bom desempenho dos estudantes", ressalta a gerente.

Marlene falou ainda da importância do esporte na vida escolar, principalmente porque melhora o desempenho do estudante nos diferentes componentes curriculares. "Por isso temos investido e fomentado a prática de esportes de todas as modalidades em nossas escolas", finalizou Lima.

Jornal O Dia