Piauiense conquista medalha de ouro na Paracanoagem

Duas medalhas para a Paracanoagem na 1ª Etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade e Paracanoagem em Poznan na Polônia. Um ouro com Luiz Carlos Cardoso e uma prata com Caio Ribeiro. Cardoso garantiu o primeiro lugar no pódio pelo KL1 M 200 metros. “Estou muito feliz em conquistar o pódio mais alto, ver a nossa bandeira no lugar mais alto me deixa orgulhoso demais”, fala. Já Caio Ribeiro a prata disputando o VL3 onde ficou em 2º lugar, o primeiro lugar ficou com o ucraniano Vladyslav Yepifanov.

Saldo da competição

O Brasil finaliza sua participação no evento com um saldo total de três medalhas, sendo essa de ouro do Isaquias pela Canoagem Velocidade e mais duas na Paracanoagem com um ouro com Luiz Carlos Cardoso eplo KL1 M 200 metros e uma prata com Caio Ribeiro disputando o VL3.

Agora as atenções irão para a Alemanha, entre os dias 31 maio e 02 de junho vai acontecer a 2ª Etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade Paracanoagem em Duisburg.





Equipe do Brasil na Europa



Canoagem Velocidade

Atletas:

Isaquias Queiroz dos Santos

Erlon de Souza Silva

Equipe Técnica:

Lauro de Souza Júnior - Técnico

William Yousef - Médico

Alvaro Acco Koslowski – Chefe de Equipe

Paracanoagem

Atletas

Caio Ribeiro de Carvalho

Igor Alex Tofalini

Luis Carlos Cardoso da Silva

Equipe Técnica

Akos Angyal – Técnico

Thiago Pupo Fonseca – Técnico

Leonardo Maiola – Chefe de Equipe

