Piauiense conquista medalha de ouro em competição de Jiu-Jítsu

O piauiense Bruno Chaves Borges, de 27 anos, voltou a representar bem o estado em competições regionais. No último domingo (20), o lutador conquistou medalha de ouro na categoria peso pluma durante a etapa de encerramento do 16º Circuito Norte Nordeste de Jiu-jítsu, que foi realizado no ginásio do Iate Clube de Teresina, no Centro da Capital.

Bruno Borges é medalha de ouro no NNEBJJ. Foto: Arquivo Pessoal

O faixa azul é membro da academia Ribeiro Jiu-jítsu, que desenvolve um trabalho com crianças, jovens e adultos. Ao todo, a delegação contou com 35 atletas inscritos que resultou o segundo lugar geral entre as equipes participantes. O torneio foi chancelado pela Federação de Jiu-jítsu do Piauí.

Medalha do NNEBJJ. Foto: Reprodução Instagram

O piauiense fez duas lutas na categoria faixa azul master até conquistar o torneio. A pouco mais de 5 anos no esporte, Bruno Borges, é promessa de medalhas douradas para o Piauí nas próximas competições e, atualmente, se divide entre treinos e estudos do curso de Biologia da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), campus em Teresina. O American Challenger, que será realizado no dia 01 de dezembro, será o próximo desafio do atleta.

A etapa final do Norte Nordeste Bjj contou com a participação de mais de 500 atletas dos estados do Pará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Maranhão. Segundo a organização, além das medalhas e premiação em dinheiro, os melhores colocados de cada faixa garantiram passagens áreas para Mundial da modalidade, que vai acontecer na Califórnia, nos Estados Unidos.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia