Piauiense Carlos André vai disputar campeonato mundial de jiu-jitsu na Califórnia

O atleta piauiense Carlos André, também conhecido como "Jacaré", vai disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu que irá acontecer na Califórina, em dezembro deste ano.



Foto: Arquivo/Pessoal

Natural de Campo Maior, Carlos já conquistou títulos importantes em solo americano. Medalhista nos Opens IBJJF e campeonatos locais do Texas, também subiu no lugar mais alto do pódio ao ganhar medalha de ouro no Charlotte Open, em agosto.

Foto: Arquivo/Pessoal



Carlos André começou a treinar jiu-jitsu com 19 anos. Incentivado pelo professor faixa preta Eduardo Oliveira, no Centro de Treinamento (CT) que leva seu nome, vem colecionando títulos e medalhas em campeonatos regionais, nacionais e internacionais.

Foto: Arquivo/Pessoal



Atualmente, Carlos está treinando e veste a camisa da Academia Gracie Barra, em San Antonio, no Estado do Texas.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!