Piauiense Adriana Maga é convocada para o Torneio Internacional de Manaus

A meio-campista piauiense Adriana Maga, do Corinthians, foi convocada nesta terça-feira (09) para defender Seleção Brasileira no Torneio Internacional de Futebol Feminino, em Manaus. As Guerreiras do Brasil enfrentarão Venezuela, Índia e Chile, na Arena da Amazônia, no período de Data FIFA entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro.



O Torneio Internacional de Futebol Feminino marcará também a despedida de Formiga da Seleção Brasileira. Aos 43 anos, a meia coleciona 233 jogos com a Amarelinha e retorna ao time para um adeus à camisa que tanto honrou.

Foto: Reprodução/Instagram

A lista de convocadas conta com a volta de três atletas que participaram dos compromissos diante da Argentina, na DATA FIFA de setembro: as defensoras Lauren, Daiane e Yasmim.

Este será o último compromisso da Seleção Feminina em 2021. O Brasil estreia no Torneio Internacional diante da Índia, no dia 25 de novembro (quinta-feira). Na sequência, a Canarinho enfrenta a Venezuela, no dia 28 (domingo), e encerra sua participação diante do Chile, no dia 1º de dezembro. Os horários das partidas ainda serão confirmados.

Veja a lista:

Goleiras:

Letícia - Benfica (Portugal)

Lorena - Grêmio





Defensoras:

Tamires - Corinthians

Yasmim - Corinthians

Bruninha - Santos

Antonia - Madrid C.F.F (Espanha)

Daiane - Madrid C.F.F (Espanha)

Erika - Corinthians

Katrine - Palmeiras

Tainara - Palmeiras

Lauren - São Paulo





Meio-campistas:

Ary Borges - Palmeiras

Angelina - O.L Reign (Estados Unidos)

Duda - São Paulo

Thais - Palmeiras

Julia Bianchi - Palmeiras

Adriana - Corinthians

Ana Vitória - Benfica (Portugal)

Formiga - São Paulo





Atacantes:

Kerolin - Madrid C.F.F (Espanha)

Debinha - North Carolina Courage (Estados Unidos)

Marta - Orlando Pride (EUA)

Geyse - Madrid CFF (Espanha)

Giovana - Levante UD (Espanha)

