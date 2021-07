Piauiense Adriana é cortada da seleção por lesão e está fora dos Jogos Olímpicos

A meio-atacante piauiense Adriana Maga, do Corinthians, foi cortada da seleção brasileira que vai disputar os jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. A jogadora sofreu, na última quinta-feira, uma entorse no joelho esquerdo no treino do Brasil em Portland, nos Estados Unidos. Angelina, do OL Reign, foi convocada pela técnica Pia Sundhage.



Foto: Agência Corinthians

A informação do corte de Adriana aconteceu ontem após um exame de ressonância magnética confirmar a lesão. Aos 24 anos, esta é a segunda vez que a jogadora do Corinthians é cortada de uma grande competição.

Em 2019, Adriana foi convocada para a Copa do Mundo da França, mas acabou sofrendo uma lesão de ligamento no joelho, sendo substituído pela volante Luana.

Já a convocada Angelina se juntará segunda-feira à seleção feminina em Portland, junto com Marta e Debinha, completando o grupo de 22 jogadoras que irão aos Jogos de Tóquio.

