Piauiense Adriana ‘Maga’ anuncia renovação de contrato com o Corinthians para 2022

A atacante piauiense Adriana Silva, também conhecida como ‘Maga’, anunciou em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira (27) a renovação de contrato com o Corinthians para a temporada 2022. Aos 25 anos, ela coleciona títulos do Brasileiro, Paulista e Libertadores em 2021 com o Timão. Essa será sua quinta passagem pelo clube paulista.

“É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar… QUERO E VOU…. Fiel, vocês pediram tanto e vim pra dizer que fico! Estaremos juntos novamente em 2022. Obrigada pelo carinho de sempre. #vaicorinthians”, escreveu em publicação no Instagram.

Foto: Reprodução / Instagram

Adriana começou sua história no Corinthians em 2017, quando deixou o Rio Preto. Antes disso, chegou a jogar pelo Tiradentes, na capital piauiense. A atacante nasceu em União, interior do Piauí.

No time paulista, foi artilheira da campanha campeã de 2018 com 14 gols anotados. Pela Seleção Brasileira, viveu dos cortes por lesão – Copa do Mundo e Olimpíadas de Tóquio – além de ter passado por duas cirurgias.

