Piauí terá três representantes no Sul-Americano de Atletismo

Saiu à lista definitiva dos representantes da seleção Brasileira Sub20 de atletismo, que acontece entre os dias 14 e 16 de junho, em Cali, na Colômbia. Luís Fábio, 18 anos, vai competir no arremesso de peso e lançamento de dardo e vai ter o treinador Alberto Sobrinho, também convocado por perto. Além deles, a piauiense Letícia Lima, velocista corre as provas dos 100m, 200m e 4x100m.



A convocação estava dentro do planejamento de Luís Fábio, que vivo um excelente momento em suas provas. É líder do ranking na categoria do arremesso de peso com marca de 18m88cm e no último final de semana conquistou o ouro na prova no Brasileiro Sub20 e de quebra garantiu vaga no Pan-Americano.



A prova na Columbia será também sua primeira competição internacional na carreira. “É um momento único e estou me preparando muito para isso. No Sula eu tenho expectativa de estar no pódio baseado nos números que tenho”, disse.

Letícia Lima tem experiência internacional da temporada 2018 e chega com objetivo de brigar por pódio. A piauiense que atualmente defende a UNIFOR (de Fortaleza) e competiu o Brasileiro Sub20 e subiu ao pódio em todas suas provas.

O Sul-Americano de Atletismo Sub20 acontece nos dias 15 e 16 de junho, em Cali, na Colômbia.

