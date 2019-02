Piauí quer aproveitar folga na tabela do Estadual; time apresenta reforço

Em duas rodadas, duas derrotas e agora só volta a campo no dia 10 de fevereiro, quando enfrenta o Parnahyba, às 16h, no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba. Na semana o time apresentou um novo reforço, o atacante Denis, 21 anos, com passagens pelo Flamengo-RJ e Sabiá-MA.



Dennis, 21 anos, é natural do Piauí e passou pelas categorias de base do River. Fora isso, o atacante vestiu a camisa da equipe do Flamengo, do Rio de Janeiro ainda na fase de categorias de base. O maior destaque na carreira foi em sua passagem no time maranhense em que foi artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Junior, em 2016, com seis gols.

O atleta conta que gostou dos seus companheiros e espera conseguir contribuir dentro do grupo. “Achei uma turma bastante unida. O fato dos resultados ruins no começo do campeonato acredito que não provam o que realmente é o elenco e nós temos condições de reverter isso”, disse Denis.

O jogador terá tempo para se adaptar ao grupo, pois o Piauí tem uma folga na tabela. Folga essa, que segundo o treinador é bem vinda. “Nós tivemos uma pré-temporada curta, não foram sequer 20 dias ao total, então agora nós vamos ter condições de trabalhar melhor esse grupo e corrigir o que precisa ser corrido para o decorrer da competição, então é uma folga bem vinda”, disse Lucas Andrade.

O Piauí perdeu na estreia para o Flamengo (1x0) e logo na sequencia perdeu para o 4 de Julho (2x1), fora de casa, em Piripiri. Agora, o time se prepara para visitar o Parnanhyba, no dia 10 de fevereiro, no Litoral. O jogo é válido pela 3ª rodada do Campeonato Piauiense.





Foto: Jailson Soares/ODIA

Biá BoakariPâmella Maranhão