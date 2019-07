Piauí intensifica treinos visando Copa do Brasil Sub17

A equipe do Piauí está a todo vapor em seus treinamentos visando a disputa da Copa do Brasil Sub17. O Enxuga Rato será o único representante do Estado e enfrenta o Tubarão, de Santa Catarina, no dia 4 de agosto, na casa dos adversários. O time comandado por Maradona atualmente tem 32 garotos, mas apenas 20 irão viajar para o torneio. A 1ª fase da competição acontece em jogo único.



“É uma semana corrida, pois o tempo é curto faltam menos de 20 dias da competição, mas estou tentando encontrar a todo custo a melhor equipe, melhores jogadores e mais capacitados para que possamos chegar no dia 4 de agosto em condições de vencer o jogo”, disse Maradona.

O elenco reúne em sua maioria garotos com pouco ou nenhuma experiência em competições nacionais, mas todos eles enxergam a competição como uma forma de representar bem o estado do Piauí, mas principalmente como uma vitrine para suas carreiras.



O Enxuga Rato será o único representante do Estado e enfrenta o Tubarão, de Santa Catarina - Foto: Eias Fontinele/O Dia



“Além de ser um torneio grande e nós sermos os representantes do Estado, tem o ponto dessa ser uma oportunidade única em nossas carreiras, pois podemos ser observados por outros grandes clubes ou mesmo pessoas do meio. A ansiedade neste caso é inevitável”, conta Bruno Henrique, 16 anos, meio-campo.

Entre os nomes mais experientes do elenco está o atacante Alysson, de 16 anos, que vestiu a camisa do River na temporada 2019. O garoto disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e Copa do Nordeste esse ano com o Galo. “A acredito que será necessário além de fazer o que nosso técnico vem pedindo, também a tranquilidade e união de todos nos”, explica.

A Copa do Brasil Sub17 tem a 1ª fase acontecendo no dia 4 de agosto. A primeira fase tem 32 equipes e 16 jogos acontecem. Um dos diferenciais é que esse ano o torneio terá representantes de todo o país e tem previsão de se encerrar no dia 25 de setembro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia